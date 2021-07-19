У адвоката на Солидарности украли бриллианты и деньги

Из квартиры в Петербурге похитили деньги и драгоценности. Фото: unsplash

Из квартиры в Петербурге похитили деньги и драгоценности. Фото: unsplash

В Петербурге в Невском районе города домушник вынес из квартиры 275 тыс. рублей и ювелирные изделия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля в полицию обратилась 44-летняя женщина, работающая адвокатом. Она рассказала, что ее квартиру на проспекте Солидарности дома 10 обокрали.

Оказалось, что пока хозяйка была на даче, неизвестный проник в ее дом. Злоумышленник взломал замок и зашел в квартиру.

Правонарушитель вынес 275 тыс. рублей и ювелирные изделия. А именно: кольца с пятью бриллиантами, серьги с тремя бриллиантами, кольца с одним бриллиантом, сережки с двумя бриллиантами. В итоге сумма ущерба составила 485 тыс. рублей.

Оказалось, что дом оборудован камерами видеонаблюдения, однако место происшествия не попадает в зону охвата.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мужчина, обчистивший не менее трех квартир в Петербурге.