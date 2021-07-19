Из окна в Красном Селе выпал ребенок

Из окна в Красном Селе выпал ребенок
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

В Красном Селе у дома, 6, на Гатчинском шоссе произошел несчастный случай.

Как стало известно gazeta.spb.ru, там из окна выпал ребенок. Инцидент произошел 18 июля у дома 6 по Гатчинскому шоссе.

Годовалая девочка из-за невнимательности родителей выпала из открытого окна квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Девочку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами теменной и затылочной костей, пневмоцефалией, ушибами внутренних органов, разрывом левой почки, в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

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