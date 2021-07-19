В Приозерском районе иномарка сбила школьника

В Приозерском районе иномарка сбила школьника
Ребенка госпитализировали. Фото: Pixabay

В Приозерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент произошел 18 июля.

В Приозерском районе Ленинградской области у дома 9 по Школьной улице в поселке Саперное в ДТП пострадал ребенок.

По предварительной информации, водитель 1961 года рождения, находясь за рулем легкового автомобиля марки Renault Duster, сбил 11-летнего школьник, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи школьник был направлен на амбулаторное лечение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три автомобиля и каршеринг не смогли поделить Кубинскую улицу.

авария дтп Приозерский район


 

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