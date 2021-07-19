При пожаре в Отрадном погиб ребенок

В Кировском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту пожара, повлекшего гибель троих людей, один из которых малолетний ребёнок.

После пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в СК РФ по Ленобласти.

Пожар произошел в частном доме в городе Отрадное. В результате происшествия погибли мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения и малолетний ребенок. Возраст ребенка не уточняется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС России. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.