При пожаре в Отрадном погиб ребенок

При пожаре в Отрадном погиб ребенок
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Кировском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту пожара, повлекшего гибель троих людей, один из которых малолетний ребёнок.

После пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в СК РФ по Ленобласти.

Пожар произошел в частном доме в городе Отрадное. В результате происшествия погибли мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения и малолетний ребенок. Возраст ребенка не уточняется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и МЧС России. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили дым из здания «ЛОМО» на Оптиков. По словам очевидцев, пожар мог случиться в шиномонтажной, некоторые считают, что полыхает типография.

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