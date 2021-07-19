Во Всеволожске из съемной квартиры украли 10 тыс. долларов

Во Всеволожске из съемной квартиры украли 10 тыс. долларов
Полиция изъяла следы рук, след отжима и запирающее устройство. Фото: Pixabay

В Ленинградской области во Всеволожском районе неизвестные похитили из квартиры 10 тыс. долларов. Это эквивалентно 744 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля в полицию сообщили, что квартиру во Всеволожске на Колтушском шоссе дома 19 вскрыли. Внутри жилища все перевернуто.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то определили, что замок входной двери поврежден. Злоумышленник проник в снимаемую поднайм, отдельную 2-х комнатную квартиру на шестом этаже.

В ней проживали женщина и мужчина, которые с 13 июня уехали в отпуск в Ставропольский край. Из квартиры правонарушитель похитил 10 тыс. долларов США.

Известно, что ключ от квартиры был у сестры квартиросъемщицы. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего.

Всеволожск кража ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
ВОЗ о вакцинации от ковида: не спешите с повторной прививкой и не смешивайте препараты
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Павлово пьяный и безработный мужчина стрелял из ружья
На КАД произошло массовое ДТП
Во Всеволожске из съемной квартиры украли 10 тыс. долларов
На дорогах Петербурга произошло 24 ДТП с пострадавшими
В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом
Обезумевшие в жару жители Петербурга и Ленобласти убивают своих детей
В ДТП на Пулковском шоссе пострадала 2-летняя малышка
Коронавирус унес жизни 102 петербуржцев за сутки