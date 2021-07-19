Во Всеволожске из съемной квартиры украли 10 тыс. долларов

В Ленинградской области во Всеволожском районе неизвестные похитили из квартиры 10 тыс. долларов. Это эквивалентно 744 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля в полицию сообщили, что квартиру во Всеволожске на Колтушском шоссе дома 19 вскрыли. Внутри жилища все перевернуто.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то определили, что замок входной двери поврежден. Злоумышленник проник в снимаемую поднайм, отдельную 2-х комнатную квартиру на шестом этаже.

В ней проживали женщина и мужчина, которые с 13 июня уехали в отпуск в Ставропольский край. Из квартиры правонарушитель похитил 10 тыс. долларов США.

Известно, что ключ от квартиры был у сестры квартиросъемщицы. Видеонаблюдение на прилегающей территории отсутствует.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на канале Грибоедова водитель иномарки незаметно обокрал прохожего.