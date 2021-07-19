На КАД произошло массовое ДТП

В понедельник, 19 июля, на КАД произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, на 81-м км внешней стороны КАД столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате аварии оказались полностью перекрыт средний ряд и частично правый. Образовалась пробка. В Сети появилось видео с места происшествия.

«ДТП из 4-х автомобилей на 81-м км внешней стороны КАД. Полностью перекрыт средний ряд и частично правый. ДПС на месте. Затруднено движение протяженностью около километра», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.