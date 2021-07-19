Стрелявший на свадьбе в Петербурге гость отправился в колонию на 7 месяцев

Суд отправил в колонию Шаига Хуррам оглы Мамедова, устроившего стрельбу на свадьбе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Свадьбу со стрельбой отпраздновали 9 апреля в Красносельском районе. Мамедов, находясь в автомобиле на улице Летчика Лихолетова, выстрелил в воздух восемь раз. После этого он вернулся домой, оставил пистолет и поехал отмечать дальше. Только там он узнал, что полиция задержала свадебный кортеж. Получив информацию об этом, он самостоятельно сдался правоохранителям.

Красносельский районный суд назначил Мамедову наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Павлово пьяный и безработный мужчина стрелял из ружья.