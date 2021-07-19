В гостях у отца: в Выборге мужчину подозревают в развратных действиях

В гостях у отца: в Выборге мужчину подозревают в развратных действиях
Мужчину задержали глубокой ночью и доставили в УМВД. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Выборгском районе 55-летнего мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 5-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Выборге 19 июля, поздно ночью, в 02:00 43-летняя женщина, работающая кадастровым инженером, обратилась в полицию. Она рассказала, что днем ранее ее бывший муж, который является водителем экспедитором, совершил развратные действия в отношении их общей дочери.

Все произошло на Вокзальной улице, когда девочка гостила у отца. Папу 5-летней малышки подозревают в развратных действиях в отношении дочери.

Не прошло и получаса, как в данной квартире, по подозрению в совершенном преступлении, был задержан мужчина. Его доставили в отдел полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отец во время ссоры убил своего сына.

выборг ленобласть происшествие развратные действия


 

Новости партнеров
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в понедельник задержали шесть авиарейсов
В результате конфликта в Новом Свете мужчина получил ранение в ягодицу
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Травмированная петербурженка отсудила 334 тысячи рублей за скользкие дорожки
МЧС сигнализирует об ухудшении погодных условий в Петербурге
Из Петербурга за неделю вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора
В гостях у отца: в Выборге мужчину подозревают в развратных действиях
Сотрудники ГИБДД на выходных поймали 226 нетрезвых водителей в Петербурге и ...