В гостях у отца: в Выборге мужчину подозревают в развратных действиях

В Ленинградской области в Выборгском районе 55-летнего мужчину подозревают в развратных действиях в отношении 5-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Выборге 19 июля, поздно ночью, в 02:00 43-летняя женщина, работающая кадастровым инженером, обратилась в полицию. Она рассказала, что днем ранее ее бывший муж, который является водителем экспедитором, совершил развратные действия в отношении их общей дочери.

Все произошло на Вокзальной улице, когда девочка гостила у отца. Папу 5-летней малышки подозревают в развратных действиях в отношении дочери.

Не прошло и получаса, как в данной квартире, по подозрению в совершенном преступлении, был задержан мужчина. Его доставили в отдел полиции.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отец во время ссоры убил своего сына.