В Сосновом переулке на рассвете в лесу нашли тело мужчины

В Сосновом переулке на рассвете в лесу нашли тело мужчины
В лесополосе было найдено тело мужчины. Фото: Google.Maps

В Петербурге было найдено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля около 05:00 в отделе полиции раздался звонок. Гражданин сообщил, что нашел труп.

Оказалось, что прохожий заметил тело в лесополосе, расположенной на углу улиц Школьного переулка с улицей Сосновый переулок.

Позднее, доктор бригады станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга заявил, что 06:15 лесополосе напротив дома 10 по Сосновому переулку констатирована биологическая смерть неизвестного, которому на вид около 50-60 лет.

Затем было выяснено, что скончался 62-летний мужчина, который проживает на улице Грибоедова дома 13.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на газоне нашли труп молодого мужчины.

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