На Миргородской горожанина испугал грохот: мужчина лежал в луже крови

В Петербурге в Центральном районе мужчина стал очевидцем смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 04:00 в полицию из скорой помощи сообщили, что ранее был доставлен неизвестный мужчина, которую на вид около 50 лет. Его 13 июля забрали с улицы Миргородская дом 7.

Пострадавшему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, ушибленная рана теменной, височной области слева, а также линейный перелом, левой височной кости.

Мужчина скончался.

Оказалось, что свидетелем смерти стал один горожанин, он-то и вызвал скорую помощь для потерпевшего. Гражданин объяснил, что находился по адресу Миргородская дом 7, когда услышал сильный грохот, который заставил обратить на себя внимание.

Так, мужчина увидел, что неизвестный упал и лежит весь в крови. Отмечается, что противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине аноним обнаружил синий труп.