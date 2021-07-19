На Миргородской горожанина испугал грохот: мужчина лежал в луже крови

На Миргородской горожанина испугал грохот: мужчина лежал в луже крови
Полицейским очевидец рассказал свою версию случившегося . Фото: Baltphoto

В Петербурге в Центральном районе мужчина стал очевидцем смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июля в 04:00 в полицию из скорой помощи сообщили, что ранее был доставлен неизвестный мужчина, которую на вид около 50 лет. Его 13 июля забрали с улицы Миргородская дом 7.

Пострадавшему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, ушибленная рана теменной, височной области слева, а также линейный перелом, левой височной кости.

Мужчина скончался.

Оказалось, что свидетелем смерти стал один горожанин, он-то и вызвал скорую помощь для потерпевшего. Гражданин объяснил, что находился по адресу Миргородская дом 7, когда услышал сильный грохот, который заставил обратить на себя внимание.

Так, мужчина увидел, что неизвестный упал и лежит весь в крови. Отмечается, что противоправных действий в отношении гражданина не совершалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине аноним обнаружил синий труп.

новости СПб происшествие труп Центральный район


 

Новости партнеров
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
В Финском заливе утонул 15-летний подросток
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Миргородской горожанина испугал грохот: мужчина лежал в луже крови
Петербуржцы теперь могут жаловаться на проблемы через приложение ...
В Сосновом переулке на рассвете в лесу нашли тело мужчины
Суточная смертность от коронавируса снова выше 100 в Петербурге
В поселке Саперное «Рено Дастер» сбил пятиклассника
В Ленобласти всего 15 водоемов признали безопасными для купания
Восемь утопленников за уик-энд: жара губит обитателей Петербурга и области
В Луге осколок от бутылки серьезно повредил глаз 16-летней девушки