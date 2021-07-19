В «трешке» на Пятилеток загорелась одна из комнат

15 спасателей боролись с пожаром на проспекте Пятилеток. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

15 спасателей боролись с пожаром на проспекте Пятилеток. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 июля стало известно, что в Невском районе Северной столицы по проспекту Пятилеток дома 9 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:37 .

Оказалось, что пожар был в трехкомнатной отдельной квартире. Так, в комнате обгорела обстановка на площади четыре квадратных метра.

Возгорание получилось локализовать лишь через 20 минут, к 14:57.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором.