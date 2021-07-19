В «трешке» на Пятилеток загорелась одна из комнат

В &#171;трешке&#187; на Пятилеток загорелась одна из комнат
15 спасателей боролись с пожаром на проспекте Пятилеток. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился квартирный пожар.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 июля стало известно, что в Невском районе Северной столицы по проспекту Пятилеток дома 9 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:37 .

Оказалось, что пожар был в трехкомнатной отдельной квартире. Так, в комнате обгорела обстановка на площади четыре квадратных метра.

Возгорание получилось локализовать лишь через 20 минут, к 14:57.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе пожарные боролись со вспыхнувшем в подвале мусором.

новости СПб пожар происшествие проспект пятилеток


 

Новости партнеров
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Режиссер и бывший муж Пугачевой скончался от коронавируса
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Аномальная жара уйдет в третьей декаде июля
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Мог приплыть из Ленобласти: стали известны результаты вскрытия покойника из Фонтанки
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Кому положен медотвод от прививки против коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На водителя в Ленобласти, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД, завели дело
В Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час
Неприметного мужчину вытащили в Парке героев пожарных
Петербуржцы обретут коллективный иммунитет к концу 2021 года
В России за сутки коронавирус подхватили более 24 тыс. человек
Ковенский переулок перекроют на три месяца из-за работ на теплосетях
В мире коронавирусом заболело уже 191 млн человек
В «трешке» на Пятилеток загорелась одна из комнат