В «трешке» на Пятилеток загорелась одна из комнат

В Петербурге в Невском районе города произошло чрезвычайное происшествие — случился квартирный пожар.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 19 июля стало известно, что в Невском районе Северной столицы по проспекту Пятилеток дома 9 корпуса 1 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:37 .
Оказалось, что пожар был в трехкомнатной отдельной квартире. Так, в комнате обгорела обстановка на площади четыре квадратных метра.
Возгорание получилось локализовать лишь через 20 минут, к 14:57.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
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