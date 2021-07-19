В мире коронавирусом заболело уже 191 млн человек

В мире заражено уже более 191 млн человек. Фото: pixabay

В мире заражено уже более 191 млн человек. Фото: pixabay

Во всем мире продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Наличие ковид-19 выявили уже более, чем у 191 млн человек.

По данным SCMP на субботу, 19 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 191 млн 318 тыс. 766 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 108 тыс. 178 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 34 млн 963 тыс. 907 человек, на втором месте Индия — 31 млн 144 тыс. 229, затем идет Бразилия 19 млн 376 тыс. 574.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 5 млн 982 тыс. 766 человек, умер 149 тыс. 138 пациента.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суточная смертность от коронавируса снова выше 100 в Петербурге.