На водителя в Ленобласти, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД, завели дело

На водителя в Ленобласти, пытавшегося подкупить инспектора ГИБДД, завели дело
Водитель пытался дать сотрудникам ГИБДД взятку в размере 2000 рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД пресекли попытку дачи взятки от водителя без прав.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, вечером 17 июля в деревне Кусино Киришского района дорожная полиция остановила автомобиль «Фольксваген Вента». За рулем находился 28-летний мигрант из Средней Азии. У него не было водительских прав, а иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке.

Во время оформления протокола в служебном автомобиле водитель пытался подкупить инспекторов, предложив им 2000 рублей. Правоохранители взятку не взяли и открыли на автомобилиста уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД на выходных поймали 226 нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти.

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