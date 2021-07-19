Сайты с романтическими прогулками по крышам Петербурга заблокировал суд

Сестрорецкий районный суд постановил заблокировать сайты, на котором гиды предлагают услуги по экскурсиям по крышам в историческом центре Петербурга.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с иском в суд обратился прокурор. Он просил признать информацию на ряде сайтов запрещенной к распространению в России.
На двух сайтах нашли материалы с пропагандой субкультуры «руфинг».
«Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда», — говорится на одном из сайтов.
Суд заявил, что крышу нужно использовать только по ее прямому назначению, и удовлетворил требования прокурора.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил сайт по продаже ответов ЕГЭ и ОГЭ.