Сайты с романтическими прогулками по крышам Петербурга заблокировал суд

Сайты с романтическими прогулками по крышам Петербурга заблокировал суд
Суд заявил, что крышу нужно использовать только по ее прямому назначению. Фото: Gazeta.SPb

Сестрорецкий районный суд постановил заблокировать сайты, на котором гиды предлагают услуги по экскурсиям по крышам в историческом центре Петербурга.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с иском в суд обратился прокурор. Он просил признать информацию на ряде сайтов запрещенной к распространению в России.

На двух сайтах нашли материалы с пропагандой субкультуры «руфинг».

«Уникальное свидание на крыше в Санкт-Петербурге запомнится вашей второй половинке навсегда», — говорится на одном из сайтов.

Суд заявил, что крышу нужно использовать только по ее прямому назначению, и удовлетворил требования прокурора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге запретил сайт по продаже ответов ЕГЭ и ОГЭ.

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