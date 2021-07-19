Под Ропшей столкнулись легковушка и мотоцикл: байкер пострадал

В каком состоянии его госпитализировали – не уточняется.

В Ломоносовском районе Ленинградской области сегодня вечером, 19 июля, произошла авария, в результате которой пострадал байкер. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в дорожной полиции.

Все случилось на шестом километре дороги «Ропша — Марьино». Там столкнулись «Хендай» и мотоцикл, в результате чего травмы получил байкер. Непонятно, что стало причиной инцидента и в каком состоянии находится пострадавший. Эти и другие обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Очевидцы отмечают, что из-за случившегося образовался затор и, как результат, пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два такси «Ситимобила» не поделили перекресток на Петроградке.