Два такси «Ситимобила» не поделили перекресток на Петроградке

Вечером понедельника, 19 июля, на Петроградской стороне произошло ДТП с участием двух автомобилей такси одного и того же агрегатора — «Ситимобила».

Как сообщает корреспондент Gazeta.SPb.ru, все случилось на углу улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта. Перекресток не поделили два практически одинаковых такси — отличие только в наклейках. Две белые иномарки «Киа» агрегатора «Ситимобил» ехали друг за другом и столкнулись, когда пересекали перекресток.

Дорожной полиции на месте автомобильной аварии пока не видно. В ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД произошло массовое ДТП. Полностью перекрыт средний ряд и частично правый. ДПС на месте.