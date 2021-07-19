Студентке, сбившей трех детей в Москве, изменили меру пресечения

Студентке, сбившей трех детей в Москве, изменили меру пресечения
Девушка на "Мазде" наехала на детей и двух взрослых. Фото: Pixabay

Девушку отправили в СИЗО, хотя до этого для нее избрали домашний арест.

Суд изменил меру пресечения для студентки из Москвы, которая стала виновницей жесткой аварии в Солнцево. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Изначально девушку отправили под домашний арест, но затем передумали и решили, что она будет ждать следующего заседания в СИЗО. За решеткой она проведет два месяца.

Напоминаем, что смертельная авария произошла на пешеходном переходе. Студентка отвлеклась на телефон и наехала на троих детей: двое из них погибли, за жизнь третьего борются врачи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дорогах Петербурга произошло 24 ДТП с пострадавшими.

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