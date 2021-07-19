Бузова снова выступит на сцене МХАТа

Певица примет участие в спектакле про Сталина, сыграв в нем шпионку.

Певица Ольга Бузова снова выступит на сцене МХАТа – в новом театральном сезоне артистка дважды сыграет шпионку в спектакле про Сталина. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Звезду на сцене МХАТа можно будет увидеть в сентябре 2021 года. Соответствующий контракт уже подписан между Бузовой и представителями театра. Известно, что за свою работу певица получит 324 тысячи рублей – столько же, сколько летом.

Напоминаем, что многих возмутило приглашение Бузовой на сцену МХАТа, так как люди решили, что она для этого недостаточно талантливая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что худрук МХАТа остался доволен результатами сотрудничества с Бузовой.