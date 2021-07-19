В парке Монрепо ликвидировали лесной пожар

Из-за огня пострадала экосистема парка.
В парке Монрепо сегодня, 19 июля, потушили лесной пожар. Об этом сообщили сотрудники музея-заповедника в официальном сообществе в социальной сети «Вконтакте».
По предварительным данным, инцидент произошел из-за непотушенного окурка. В результате чьей-то неосторожности был нанесен серьезный вред экосистеме парка.
«Каждое возгорание наносит вред экосистеме парка: гибнут ценные старовозрастные сосны и ели, на их месте вырастают самосевные деревья»,
— рассказали сотрудники парка.
В посте сказано, что в парке Монрепо нельзя жечь костры, а также курить, использовать мангалы и бросать мусор.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке «Монрепо» планируют отреставрировать четыре объекта.