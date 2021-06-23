В парке «Монрепо» планируют отреставрировать четыре объекта

В парке «Монрепо» планируют отреставрировать четыре объекта
Парк Монрепо. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

На территории острова Людвигштайн начались изыскательные работы.

На острове Людвигштайн в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в ближайшее время отреставрируют четыре объекта. На данный момент уже стартовали изыскательные работы. Об этом сегодня, 23 июня, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Средства на проведение работ уже выделены регионом. Власти ожидают, что будет разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ на четырех объектах. Это: Колонна двух императоров, Обелиск братьям Броглио, Некрополь на острове Людвигштайн и Капелла Людвигсбург.

Ожидается, что работы будут выполнены до 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке «Монрепо» в Выборге поделились грустной историей о подкинутых кошках.

монрепо новости СПб реставрация


 

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