В парке «Монрепо» в Выборге поделились грустной историей о подкинутых кошках

Неравнодушные сотрудники парка «Монрепо» в Выборге поделились историей о местных, очень пугливых кошках. Об этом они сообщили в социальной сети «Вконтакте».

Работники «Монрепо» поделились грустной историей о двух кошках, которых подбросили в парк. Когда Бету и Альфу подкинули, ими занялись волонтеры. Первое, что они сделали, это стерилизовали животных.

При этом Бета была достаточно уравновешенна, Альфа металась и хотела уйти сразу после операции. В связи с этим работники подумали о том, что, может быть, кошку где-то ждут малыши.

Так оно и было. Через какое-то время Альфа показала своего котенка.

Парк продолжал опекать кошек, их кормили и пытались ласкать. Однако животные никак не поддавались заботе работников, потому как продолжали избегать людей и боязливо сторонились их.

Еще бы, кошки пережидали холодную зиму в неотапливаемом помещении.

С приходом весны, компания животных все еще боится людей, к еде подходят только тогда, когда человек отойдет подальше.

Сотрудники заповедника искренне надеятся, что мама-кошка с малышом поселятся в парке, найдя удобное для себя местечко.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии кошку, спасшую человека, назначили начальником полиции.