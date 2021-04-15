В Японии кошку, спасшую человека, назначили начальником полиции

Благодаря животному выжил мужчина, упавший в сточный ров.

В Японии кошка по кличке Коко помогла спасти человека, благодаря чему на целый день стала начальником полиции в префектуре Тояма. Об этом сообщил телеканал NHK.

Известно, что пожилой мужчина упал в сточный ров, после чего кошка села рядом и начала, не отрываясь, смотреть на воду. Необычное поведение кошки привлекло внимание ее хозяйки, которая подошла поближе и увидела упавшего мужчину.

Его удалось спасти, после чего Коко дали грамоту от полиции, одели в форменную одежду и крошечную фуражку. Кошку на сутки назначили начальником отделения, за это время она приняла участие в нескольких мероприятиях и даже подписала ряд документов отпечатков своей лапы.

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