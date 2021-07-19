В Приморском районе задымился троллейбус

В салоне сработала система пожаротушения, в результате инцидента никто не пострадал.
В Приморском районе сегодня вечером, 19 июля, произошел пожар в троллейбусе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на проспекте Королева – там по непонятной причине задымился троллейбус. В итоге сработала система пожаротушения, так что огонь удалось быстро потушить. На снимках, которые опубликовали свидетели, запечатлен водитель общественного транспорта, который стоит у моторного отсека.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной в аварии пострадал пешеход. В результате столкновения перевернулся внедорожник.