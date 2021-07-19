В Приморском районе задымился троллейбус

В Приморском районе задымился троллейбус
В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В салоне сработала система пожаротушения, в результате инцидента никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня вечером, 19 июля, произошел пожар в троллейбусе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Королева – там по непонятной причине задымился троллейбус. В итоге сработала система пожаротушения, так что огонь удалось быстро потушить. На снимках, которые опубликовали свидетели, запечатлен водитель общественного транспорта, который стоит у моторного отсека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной в аварии пострадал пешеход. В результате столкновения перевернулся внедорожник.

новости СПб пожар приморский район троллейбус


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
Боярского госпитализировали с COVID-19 в Петербурге
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Жара превратила Петербург в пустыню с высохшей травой и гибнущими деревьями
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп
На Невском проспекте закроется старинная аптека
В Приморском районе задымился троллейбус
Водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана
В парке Монрепо ликвидировали лесной пожар
На Парашютной в аварии пострадал пешеход
В Агалатово мужчина зашел к соседу в гости: обнаружен гнилой труп
В Петербурге приступили к испытаниям новой вакцины от коронавируса