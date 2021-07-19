В Приморском районе задымился троллейбус

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В пожаре никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В салоне сработала система пожаротушения, в результате инцидента никто не пострадал.

В Приморском районе сегодня вечером, 19 июля, произошел пожар в троллейбусе. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Королева – там по непонятной причине задымился троллейбус. В итоге сработала система пожаротушения, так что огонь удалось быстро потушить. На снимках, которые опубликовали свидетели, запечатлен водитель общественного транспорта, который стоит у моторного отсека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной в аварии пострадал пешеход. В результате столкновения перевернулся внедорожник.