На Парашютной в аварии пострадал пешеход

В результате столкновения перевернулся внедорожник.

В Приморском районе сегодня, 19 июля, произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке Долгоозерной и Парашютной улиц. Там столкнулись легковушка и внедорожник, после чего второй автомобиль перевернулся и оказался на островке безопасности. В результате пострадал пешеход, находившийся там. Непонятно, каково его состояние.

На месте уже работают сотрудники ДПС и спасательная бригада.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе упал столб и перестал работать светофор. В результате образовалась пробка. Автомобилистам советуют подобрать другой маршрут.