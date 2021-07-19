В Невском районе упал столб и перестал работать светофор

В Невском районе упал столб и перестал работать светофор
В результате инцидента образовался затор. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место инцидента выехали пожарные.

В Невском районе сегодня, 19 июля, по непонятной причине упал столб. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной. Там упал столб, который задел знак пешеходного перехода. В связи с этим также отключился светофор. На место уже выехали пожарные, которые разбираются в обстоятельствах инцидента.

В результате образовалась пробка. Автомобилистам советуют подобрать другой маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар в гараже на Белградской тушили 10 человек.

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