Пожар в гараже на Белградской тушили 10 человек

Пожар в гараже на Белградской тушили 10 человек
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе вечером в понедельник случился пожар. Горел гараж на Белградской улице.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу, все произошло у дома №28, корпус 4 по Белградской улице. Очевидцы вызвали экстренные службы в 19 часов 17 минут в понедельник, 19 июля.

Возгорание началось в одном из гараже. Огонь охватил площадь в 5 квадратных метров. На борьбу с огнем от ведомства направили 10 человек личного состава и две единицы техники.

Сбить пламя удалось к 19:31. О пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе тушили двухкомнатную квартиру. Они справились с ликвидацией возгорания всего за полчаса. В результате инцидента никто не пострадал.

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Пожар в гараже на Белградской тушили 10 человек