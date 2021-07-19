В Невском районе тушили двухкомнатную квартиру

Огнем было охвачено 20 квадратных метров.

В Невском районе сегодня вечером, 19 июля, произошел пожар в одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Запорожской в семь часов. Там загорелась обстановка в двухкомнатной квартире. Огонь охватил 20 квадратных метров. Тушить пожар прибыли три единицы техники и 15 человек. Они справились с ликвидацией возгорания всего за полчаса.

В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе спасатели боролись с пожаром почти час.