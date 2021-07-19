Уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп

Уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп
Мужчина утонул в водоеме Ленобласти. Фото: Pixabay

В Ленинградской области, во Всеволожском районе женщина обнаружила мертвое тело.

Как сообщает Gazeta.SPb.ru, 17 июля примерно в 14:30 в отдел полиции поступило сообщение. 44-летняя уроженка Германии, которая живет в Петербурге на проспекте Художников, рассказала о своей находке.

Так, во Всеволожском районе в массиве Дунай, по 5 Линии у дома 68 в пожарном водоеме найден труп мужчины.

Тело лежало лицом вниз в воде, в труднодоступном месте, поэтому потребовалась помощь МЧС.

На утопленнике были надеты трусы черного цвета и сандалии. В данный момент труп неизвестного мужчины извлекли на берег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новоладожском канале нашли мужчину. Он утонул еще сутки назад.

Всеволожский район происшествие утопленник


 

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Уроженка Германии в Ленобласти заметила в труднодоступном месте труп