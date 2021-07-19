Худрук МХАТа объяснил, зачем МХАТу нужна Бузова

Худрук МХАТа объяснил, зачем МХАТу нужна Бузова
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Он рассказал, по какой причине решил продлить контракт с артисткой.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков объяснил, по какой причине продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой. Об этом пишет «Известия» сегодня, 19 июля.

Он подтвердил, что артистку можно будет увидеть на сцене театра еще в двух спектаклях в сентябре 2021 года. Бояков уверяет, что Бузова хорошо справилась со своей ролью в «Чудесном грузине» и он остался доволен этим сотрудничеством.

«Мы с ней очень серьёзно работали, и то, как она пашет, — с утра в классе, через полтора часа на примерке — вызывает уважение. В этом отношении она просто безупречная артистка»,

— поделился худрук.

Он считает, что отсутствие профессионального образования у Бузовой не мешает ей, а наоборот является ее изюминкой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука.

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