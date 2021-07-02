Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука

Во МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука
Доронина попросила уволить действующего худрука Эдуарда Боякова. Фото: МХАТ имени Горького

Во МХАТе имени Горького заявили, что президента театра Татьяну Доронину, которая обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить художественного руководителя Эдуарда Боякова, могут использовать в корыстных целях.

Об этом пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина написала на своей странице в Facebook. Она назвала странными высказывания Дорониной, которая заявила, что если худрука не уволить, то от МХАТа «не останется даже и воспоминаний». Мусина-Пушкина заявила, что в театре не исключают возможности того, что 87-летней Дорониной «манипулирует круг лиц» в корыстных интересах.

По словам пресс-секретаря, в театре письмо президента МХАТа не видели и не знают, было ли оно направлено главе государства. Там предполагают, что оно было написано для публикации в СМИ.

Обращение Дорониной к Путину опубликовало издание «Аргументы недели». В нем Доронина попросила уволить действующего худрука Эдуарда Боякова и помочь сохранить театр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой.

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