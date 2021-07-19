В Москве женщина избавилась от ребенка, оставив его в хостеле

В Москве женщина избавилась от ребенка, оставив его в хостеле
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay

Отец малышки заявил, что не может за ним присматривать и попросить поместить девочку в больницу.

В Москве в хостеле был обнаружен одинокий младенец. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

По предварительным данным, женщина оставила малышку в хостеле на улице Добролюбова. После этого она рассказала обо всем мужу, заявив, что теперь это его «проблема». Мужчина обратился в полицию, отметив, что не может заботиться о малышке и попросил поместить ее в медучреждение.

Затем объявилась горе-мать, которая заверила, что не отказывается от ребенка и готова забрать его. Инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов. На данный момент известно, что семья не стоит на учете и считается благополучной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Иркутске ребенок, которого угрожали сбросить с высоты, в безопасности.

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