В Иркутске ребенок, которого угрожали сбросить с высоты, в безопасности

Ребенок в Иркутске теперь в безопасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ребенок в Иркутске теперь в безопасности. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Иркутске ребенок, которого взял на руки мужчина и отправился в дождь на балкон, грозившись сбросить его вниз, в безопасности.

Как сообщают РИА Новости, мужчина, намеревающийся выбросить ребенка с высоты, вернул его на балкон. Малыш в безопасности. При этом, сам гражданин также перебрался в квартиру.

Так, в Иркутске, в то время, когда дул сильный ветер и лил дождь, мужчина простоял несколько часов на балконе дома и угрожал сбросить ребенка вниз. Отмечалось, что малыш был раздет и надрывно плакал.

Правоохранительные органы и жильцы дома на Советской улице долгое время пытались уговорить его отказаться от своих намерений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном.