Обнаруженную в Ленобласти «подземную тюрьму» начали закапывать

В заброшенном поселке во Всеволожском районе Ленинградской области закапывают «частную тюрьму». Она находится бункере одного из домов.

Сейчас спецмашины зарывают спуски к ней . «Подземную тюрьму» нашли полицейские два года назад. Тогда провели следственную проверку, опросили владельцев земли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Внутри были камеры видеонаблюдения, санитарные унитазы, двухъярусные кровати.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мрачные шутки о подземной тюрьме под Петербургом появились в соцсетях. Пользователи социальных сетей отреагировали на новости об обнаруженной частной подземной тюрьме во Всеволожском районе Ленобласти. В заброшенном коттеджном поселке «Новый Петербург» под одним из домов нашли бункер, помещения которого похожи на следственный изолятор. За бетонной плитой обнаружили несколько камер.