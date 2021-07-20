КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте

Более ста лет аптека проработала в этом здании. Фото: Google. Maps

Более ста лет аптека проработала в этом здании. Фото: Google. Maps

Комитет по государственному контролю и охране памятников Санкт-Петербурга закроет старинную аптеку в центре Петербурга.

Аптека на Невском проспекте, 22 открылась на рубеже XIX — XX веков. Более ста лет проработала аптека в этом здании. Организация «Петрофарм» недавно обанкротилась. Совсем скоро она закроется. После ремонта в доме откроется другое заведение. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Сохранить аптеку с историей хотят градозащитники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе. Начальная цена — 480 миллионов рублей. Площадь комплекса почти 35 тысяч квадратных метров. Он состоит из семи зданий. Они признаны памятниками архитектурного наследия. Их предлагают купить под производство или офис. Адрес комплекса: ул. Макаровская, д. 2.