КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте

КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте
Более ста лет аптека проработала в этом здании. Фото: Google. Maps

Комитет по государственному контролю и охране памятников Санкт-Петербурга закроет старинную аптеку в центре Петербурга.

Аптека на Невском проспекте, 22 открылась на рубеже XIX — XX веков. Более ста лет проработала аптека в этом здании. Организация «Петрофарм» недавно обанкротилась. Совсем скоро она закроется. После ремонта в доме откроется другое заведение. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Сохранить аптеку с историей хотят градозащитники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе. Начальная цена — 480 миллионов рублей. Площадь комплекса почти 35 тысяч квадратных метров. Он состоит из семи зданий. Они признаны памятниками архитектурного наследия. Их предлагают купить под производство или офис. Адрес комплекса: ул. Макаровская, д. 2.

аптека закрытие кгиоп невский проспект петрофарм


 

Новости партнеров
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте
Начались клинические испытания петербургской вакцины от COVID-19
Комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе
Обнаруженную в Ленобласти «подземную тюрьму» начали закапывать
Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay
Правительство выделит 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки
В Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate
На создание в РФ «санитарного щита» направят около 30 млрд рублей