В Петербурге задержаны двое мужчин, обманувших пенсионерку

В Петербурге задержаны двое мужчин, обманувших пенсионерку
Мужчина, который, возможно, обманул пенсионерку. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей устройств пожаротушения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, правоохранительные органы Красногвардейского района «взяли» двоих мужчин, обманувших блокадницу.

Ранее сообщалось, что 16 июля в полицию заявила 79-летняя петербурженка. Она рассказала, что к ней домой пришли двое молодых людей, которые представились сотрудниками коммерческой фирмы, обеспечивающей установку устройств пожаротушения в ее доме.

Правонарушители заверили женщину о необходимости приобретения прибора пожаротушения. При том, цена у «коммерческой фирмы» в пять раз выше рыночной. Пенсионерка отдала 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Уже через несколько дней, 18 июля были задержаны подозреваемые. Ими оказались два парня 24-х и 23-х лет. Первый является уроженцем Саратовской области, а второй ранее был судим за незаконное хранение наркотических средств.

23-летний парень задержан в Петербурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Оперативники подозревают, что правонарушители могут быть связаны с целой серией подобных преступлений. Поэтому полиция просит обратить внимание на мужчин, и если вы или ваши близкие пострадали от их противоправных действий, то обратиться по телефонам 02 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге пенсионерку обманули лжесотрудники Сбербанка.

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