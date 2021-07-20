КГИОП прокомментировал снос флигелей на Садовой

КГИОП прокомментировал снос флигелей на Садовой
Комплекс дворца вице-канцлера Российской Империи Михаила Илларионовича Воронцова начал складываться в первой половине XVIII века. В первой половине XIX века формирование ансамбля завершилось. Фото: Правительство Санкт-Петербурга

В Петербурге комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на сайте Правительства Петербурга разъяснил об аварийных флигелях на территории дворца Воронцова.

Ранее сообщалось, что три старинных флигеля Воронцовского дворца на Садовой улице в Петербурге могут демонтировать. Аварийные постройки не считают объектами культурного наследия.

Флигели, которые располагаются на Садовой, в доме 26, лит. Н, П, Р, объектами культурного наследия не являются. В техническом паспорте флигеля указано, что здания построены до 1917 года. Кроме того, изначально там планировалось устроить зеленую территорию.

КГИОП провел обследование технического состояния несущих конструкций, согласно которому флигели оказались аварийными. При этом, разбирать аварийные здания под литерами Р и П будут только лишь вручную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП закрывает старинную аптеку на Невском проспекте.

Воронцовский дворец кгиоп новости СПб садовая


 

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КГИОП прокомментировал снос флигелей на Садовой