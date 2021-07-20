Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях

Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях
Задача номер один - добиться снижение именно сейчас. Фото: https://pixabay.com

Нужно добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение ближайший двух недель. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Надо, чтобы в течение ближайших двух недель наблюдалось снижение цен на овощи, отметил Турчак. Чтобы это отразилось на ценниках, обратил внимание секретарь. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что задача по снижению цен состоит из двух составляющих. Задача номер один — добиться снижение именно сейчас, чтобы люди увидели снижение цен на овощи прямо сейчас, заявил политик. Задача номер два — разработка мер, чтобы таких наценок больше не было, отметил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин рассказал, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов. По его словам, мировые индексы цен на продукты сейчас на самой высокой планке за последние 10 лет.

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