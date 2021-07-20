Вокруг многострадального Sport Palace растет забор: фоторепортаж Gazeta.SPb

Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове с утра 20 июля обносят забором. Туда подогнали техники и множество машин ФССП и людей в форме. В Петербурге владельцы здания пытаются его отстоять уже много лет. Снести его, однако, не могут, несмотря на требования прокуратуры.

Изначально его строили как временный объект, проект доработали, расширили, и в 2012-м году между городом и предпринимателем Романом Курбатовым было заключено инвестсоглашение.

КГИОП в 2014-м году осматривал спортклуб, постановил принять работы, но позже компании отказали в приемке работ из-за якобы отклонения от согласованного проекта.

Там объект получил статус самостроя. Роман Курбатов настаивает на том, что строительство велось в соответствии с договором.

Дальше – многолетняя борьба в судах. На сайте клуба есть все правоустанавливающие документы.

Теперь прокурор Петербурга Сергей Литвиненко требует демонтироваться комплекс, несмотря на то, что экспертизы признали здание соответствующим нормам.

При этом комитет по контролю за имуществом при этом не может его снести, поскольку не является участником судебного процесса.

Как уже писала Gazeta.SPb, комплекс огородили лентами и принялись сооружать забор.