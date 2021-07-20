Вокруг многострадального Sport Palace растет забор: фоторепортаж Gazeta.SPb

Вокруг многострадального Sport Palace растет забор: фоторепортаж Gazeta.SPb
Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Спортивный комплекс Sport Palace на Крестовском острове с утра 20 июля обносят забором. Туда подогнали техники и множество машин ФССП и людей в форме. В Петербурге владельцы здания пытаются его отстоять уже много лет. Снести его, однако, не могут, несмотря на требования прокуратуры.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Изначально его строили как временный объект, проект доработали, расширили, и в 2012-м году между городом и предпринимателем Романом Курбатовым было заключено инвестсоглашение.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

КГИОП в 2014-м году осматривал спортклуб, постановил принять работы, но позже компании отказали в приемке работ из-за якобы отклонения от согласованного проекта.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Там объект получил статус самостроя. Роман Курбатов настаивает на том, что строительство велось в соответствии с договором.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Дальше – многолетняя борьба в судах. На сайте клуба есть все правоустанавливающие документы.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Теперь прокурор Петербурга Сергей Литвиненко требует демонтироваться комплекс, несмотря на то, что экспертизы признали здание соответствующим нормам.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

При этом комитет по контролю за имуществом при этом не может его снести, поскольку не является участником судебного процесса.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Как уже писала Gazeta.SPb, комплекс огородили лентами и принялись сооружать забор.

Sport Palace. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Sport Palace Крестовский остров новости СПб Петроградский район строительство


 

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