Уроженец Узбекистана до полусмерти избил мужчину гвоздодером

В Петербурге в Выборгском районе задержан гражданин республики Узбекистан по подозрению в покушении на убийство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 18 июля с Придорожной аллеи дома 19 был госпитализирован 28-летний мужчина, который проживает в Мурино. Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Опрашивать молодого человека было невозможно, он находился в тяжелом состоянии.

На следующий день, по Воронцовскому бульвару у дома 5, был задержан гражданин республики Узбекистан. 25-летний мужчина приехал в Россию с целью работы.

Оказалось, что между людьми внезапно вспыхнула ссора. Тогда уроженец Узбекистана ударил мужчину по голове гвоздодером.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водолазы вытащили из Невы мертвого гражданина Узбекистана