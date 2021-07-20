В Ленобласти с начала 2021 года клещи покусали более 4 тысяч человек

В Ленобласти с начала 2021 года клещи покусали более 4 тысяч человек
В этом году клещей довольно много. Фото: Pixabay

В теплое время года количество пострадавших возросло.

В Ленинградской области с начала 2021 года от укусов клещей пострадали более четырех тысяч человек. Об этом сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Эксперты отмечают, что за последнее время количество пострадавших возросло, так как в связи с теплой погодой граждане стали чаще выбираться на природу. Так, с 14 по 20 июля покусали 74 человек, в том числе 23 ребенка. Чаще всего клещей встречали в Тихвинском — 739, Бокситогорском — 422, Волховском — 377 и других районах.

Вирус энцефалита был обнаружен в 31-м клеще, а наличие возбудителя клещевого боррелиоза нашли у 733 клещей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи.

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