Почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи

Почти полсотни маленьких петербуржцев за неделю укусили клещи
В Петербурге к 44 детям присосались клещи. . Фото: Pixabay

На минувшей неделе в больницы Северной столицы из-за укусов клещей обратились 258 граждан, в их числе 44 ребенка.

Об этом информирует пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В центре города на Неве зафиксировали 43 случая нападения клещей на людей.

Так в Курортном районе пострадало 14 человек, в Выборгском — семь, в Пушкинском — пять, в Приморском и Красносельском по три, ещё по случая в Колпинском, Красногвардейском, Кировском, Калининском и Фрунзенском районах.

С начала сезона в Петербурге известно о 19 случаях клещевого вирусного энцефалита, при том у четверых детей.

Все те, кто пострадал от таких клещей, не были привиты от клещевого энцефалита. Отмечается, что кровопийцы напали на них за городом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за неделю жертвами клещей стали больше 100 человек.

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