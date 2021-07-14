В Ленобласти за неделю жертвами клещей стали больше 100 человек

Всего в этом году клещи напали на 3965 человек, в том числе 839 детей. Фото: pixabay

Всего в этом году клещи напали на 3965 человек, в том числе 839 детей. Фото: pixabay

В Ленинградской области продолжают фиксировать случаи укусов клещей. За прошедшую неделю клещи атаковали более 100 жителей.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, за неделю с 7 по 13 июля к медикам обратился 101 человек, пострадавший от укуса клеща. Среди них было 39 детей, что меньше, чем за предыдущую неделю.

Всего в этом году в Ленобласти клещи напали на 3965 человек, в том числе 839 детей. В ведомстве отметили, что этот показатель ниже средних многолетних значений.

Больше всего случаев нападения клещей на человека зафиксировали в Тихвинском (722), Бокситогорском (414) и Волховском районах (371).

У детей выявлено два случая клещевого вирусного энцефалита, два случая клещевого боррелиоза. Один ребенок заболел одновременно энцефалитом и боррелиозом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка.