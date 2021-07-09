В Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Чаще всего насекомых встречали в Курортном районе.

В Санкт-Петербурге за период с 28 июня по 4 июля зафиксировали 391 случая присасывания клещей. Насекомые в том числе не жалеют детей – из-за них пострадали 54 ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Чаще всего клещи встречаются в Курортном, Пушкинском и Выборгском районах. С начала сезона в городе зарегистрировали 16 случаев заболеваний клещевым энцефалитом. Ни у одного из заболевших не было прививки, чтобы защититься.

В сообщении сказано, что при укусе клеща стоит сразу обратиться за помощью в травматологический пункт, а после сдать насекомое на анализы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек.