В Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка

В Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка
Инкубационный период при заражении энцефалитом длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней. Фото: pixabay.com

Чаще всего насекомых встречали в Курортном районе.

В Санкт-Петербурге за период с 28 июня по 4 июля зафиксировали 391 случая присасывания клещей. Насекомые в том числе не жалеют детей – из-за них пострадали 54 ребенка. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Северной столице.

Чаще всего клещи встречаются в Курортном, Пушкинском и Выборгском районах. С начала сезона в городе зарегистрировали 16 случаев заболеваний клещевым энцефалитом. Ни у одного из заболевших не было прививки, чтобы защититься.

В сообщении сказано, что при укусе клеща стоит сразу обратиться за помощью в травматологический пункт, а после сдать насекомое на анализы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек.

клещ новости СПб Роспотребнадзор статистика


 

Новости партнеров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
В Ленобласти увеличили
В Ленобласти увеличили "часы тишины" по будням на три часа
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ
В Петербурге мужчина не сумел спасти брак, расстроился и убил жну
Большинство болельщиков на ЧЕ 2020 в Петербурге — абоненты МегаФона
Партия «Новые люди» предлагает своего кандидата на пост главы комитета по ...
«Единая Россия» объявит список кандидатов в ЗакС Петербурга
В Петербурге за неделю клещи покусали 391 человека: среди них 54 ребенка
Двое мужчин хотели искупаться в канале Грибоедова: один, кажется, утонул
Попова заявила, что вакцинированные не распространяют коронавирус