В Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек

В Петербурге за неделю клещи покусали 447 человек
Клещи являются переносчиками опасных болезней. Фото: pixabay.com

В Петербурге сезон клещей в самом разгаре. Количество пострадавших резко увеличилось.

Так, с 21 по 27 июня в городские больницы обратились 447 укушенных человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. При этом 75 пострадавших от опасных паукообразных — дети.

Уточняется, что в черте города чаще всего страдают жители Курортного, Пушкинского и Красносельского районов.

Напоминаем, что специалисты просят всех, кто стал жертвой кровопийц, обратиться в поликлинику, чтобы опытный врач удалил клеща.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Веселого Поселка страдают от засилья клещей. Они уже подобрались к детским садам и площадкам.

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