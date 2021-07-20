На грани жизни и смерти: пророчество в песне МакSим предсказания о гибели певицы

На грани жизни и смерти: пророчество в песне МакSим предсказания о гибели певицы
Певица MакSим находится в коме. Фото: www.instagram.com/sokllovamargarita

Поклонники певицы МакSим в отчаянье. С каждым днем о состоянии певицы появляются все меньше новостей. Хорошим знаком это не считают. Отсутствие информации не только порождает слухи. Фанаты от отчаянья ищут пророчества в песнях самой знаменитости и даже интересуются прогнозами астрологов и тарологов.

Последние новости о здоровье певицы

МакSим в больнице. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Официальные новости о состоянии певицы поклонники получают только от ее директора Маргариты Соколовой. До недавнего времени она и сама боролась с коронавирусом, который переносила очень тяжело.

От Соколовой поступает более чем скромная информация. Она неоднократно подчеркивала, что медики сообщают подробности только узкому кругу людей – близким артистки.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

По словам директора, МакSим остается в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшений, как она утверждает, нет.

«Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!», — писала она в своем Instagram.

Певица предсказала свою гибель?

Певица МакSим. Фото: https://www.instagram.com/maksimartist/

Мысль о том, что МакSим сама предсказала свою смерть, пришла в голову даже тем, кто не особо знаком с творчеством певицы.

Хит звезды «Ветром стать» знают миллионы россиян. В ней артистка поет о смерти и о том, что с ней произойдет после ее кончины.

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

«Когда я умру — я стану ветром и буду жить над твоей крышей… Когда я умру — я стану ветром, на землю падать первым снегом», — такие строчки есть в песне МакSим.

Кстати, она исполняла эту песню на своем последнем концерте в Казани. Тогда МакSим уже была больна. У нее была высокая температура. На записях с концерта создается впечатление, что она еле стоит на сцене и вот-вот потеряет создание.

Астрологи не удивляются

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Астропсихолог, таролог Олеся Мезенцева предсказала «Пятому каналу» о том, что 2021-й год – сложный период в жизни артистки. Ей покровительствуют цифры 4 и 2, а это означает, что ей нужно поработать с кармическими задачами.

По ее мнению, сценарий, когда МакSим понадобилась помощь медиков, может повториться в сентябре. Она не исключает: певица находится на грани смерти. Впрочем, наука не дает ответа на вопрос, выживет она или нет.

«МакSим нужна будет помощь, а дальше у нее идет повышение энергии, жизненного уровня», — сказала она.

Что известно еще?

Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Сама певица 15 июля рассказала подробно поклонникам о том, что с ней происходит. Сначала она подумала, что простудилась. Тест на коронавирус ничего не показывал, так что она вышла на сцену с высокой температурой. Вскоре певица была госпитализирована.

Оказалось, что ситуация серьезная. К этому моменту у нее было поражено уже 40 легких.

Дальше – медикаментозная кома, сообщения о том, что у певицы поражено до 80% легких. Хроническое заболевание повредило ее печень. Некоторое время исполнительница была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, затем ее перевели на ЭКМО. Цель этих изменений – в том, чтобы дать организму возможность сконцентрироваться на борьбе с основным заболеванием.

Результаты теста певицы. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Только Маргарита Соколова сообщила о том, что в состоянии звезды есть улучшения, как появились информация о том, что у нее отказывают легкие. Утверждалось также, что у нее проблемы с сердцем — увеличены левые отделы, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Москве прошло прощание с актером Петром Мамоновым.

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