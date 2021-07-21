Петербуржцы выберут имена для ладожских нерпят

Петербуржцы выберут имена для ладожских нерпят
Фонд друзей нерпы занимается спасением детенышей балтийской нерпы с 2013 года. Их привозят в Репино, где они проходят реабилитацию, а после лечения выпускают в естественную среду обитания. За восемь лет фонд спас более сотни животных. Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

Имена предстоит дать трем нерпятам. Уже подготовлено несколько вариантов как для девочки, так и для мальчика.

Петербуржцам и жителям Ленинградской области предложили выбрать имена для спасенных малышей нерпы. Фонд друзей балтийской нерпы сделал такое заявление. Информация об этом появилась на сайте Администрации Петербурга 20 июля.

Необходимо выбрать имена для двух самок и одного самца. Пока есть такие варианты: Тихая, Кошкина и Золотая — это для девочек, и Похья, Бурнев, Сторожевой и Коневец — для мальчика.

Ластоногих предлагают назвать в честь рек и населенных пунктов рядом с Ладожским озером.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Репино доставили двух болеющих нерпенка. Животные нуждаются в уходе.

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