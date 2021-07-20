В Петербурге заведующую комбинатом обвиняют в получении взятки в 1,6 млн рублей

Женщина приобрела оборудование для комбината по завышенной цене.

В Санкт-Петербурге заведующую художественно-производственным комбинатом ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» Инессу Алмазову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее уголовное дело уже зарегистрировано в суде. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По данным следствия, Алмазова хотела приобрести оборудование для раскройки материалов. Она нашла компанию, которая могла продать его комбинату. В итоге был заключен контракт по завышенной стоимости – 1,6 миллиона женщина оставила себе благодаря мошеннической схеме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поймали мошенников, заключивших сделку на три миллиона.