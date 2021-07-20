В правительстве Ленобласти ответили возмущенным обманутым дольщикам

В правительстве Ленобласти ответили возмущенным обманутым дольщикам
В регионе завершат все долгострои. Фото: pixabay.com

Люди, купившие квартиры в долгостроях, устроили акцию у здания полпредства президента в Петербурге.

В Санкт-Петербурге у здания полпредства президента прошла акция, в которой приняли участие дольщики проблемных жилых комплексов. В основном это были местные жители, которые обвиняли в пустых обещаниях правительство Ленинградской области. Там уже прокомментировали ситуацию, пишет Online47.

Известно, что в акции приняли участие дольщики ЖК «Ванино», ЖК «Барская усадьба», ЖК «Финские кварталы», ЖК «Итальянский квартал», ЖК «Тридевяткино царство», ЖК «Девяткино». Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин отметил, что работы по объектам ведутся, но без проектирования не может идти и речи о достройке.

«За полтора года 56 домов передано региональному Фонду защиты прав дольщиков – они будут достроены. Область получила эти дома «с нуля» — без проектов и без документов. Поэтому нужно было заново сделать проекты. На эту работу в обычном режиме уходит год, нам удалось уложиться в срок от 6 до 8 месяцев»,

— рассказал Москвин.

Таким образом, переживания дольщиков не совсем оправданы – ничего не остается, кроме как ждать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургским дольщикам заплатили почти 13 млн рублей.

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