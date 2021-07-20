На Лиговском тушили тление в перекрытиях

На Лиговском тушили тление в перекрытиях
На место происшествия прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Возгорание на данный момент ликвидировано – на это потребовалось около часа.

В Центральном районе сегодня днем, 20 июля, произошел пожар в одном из домов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Лиговском проспекте. Там по непонятной причине происходило тление на площади три квадратных метра. На место прибыли три единицы спецтехники и 15 спасателей, которые справились со своей работой примерно за час.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Верхнем Строителе в пожаре сгорели дед, бабушка и внучка.

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