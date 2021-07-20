Студентку, сбившую троих детей, поместили в СИЗО-6

Студентку, сбившую троих детей, поместили в СИЗО-6
Валерия находится в СИЗО. Фото: pixabay.com

Двое детей умерли, третий малыш находится в больнице.

Студентка Валерия Башкирова помещена в карантинную камеру в столичном СИЗО-6. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ТАСС.

Член столичной ОНК Ольга Дружинина рассказала, что девушку должны проверить медики и психологи, после чего она окажется в общей камере. Валерия попросила не делиться с журналистами личными подробностями, поэтому Дружинина лишь отметила, что условия содержания полностью соответствуют требованиям закона.

Напоминаем, что смертельная авария с участие Валерии произошла в Москве 16 июля на улице Авиаторов. Девушка, сидящая за рулем «Мазды», отвлеклась на телефон и поэтому не заметила пешеходов. В итоге она сбила трех детей и взрослых, сопровождающих их. Два ребенка скончались, третий находится в больнице с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что осужденный проиграл суд с СИЗО о компенсации за плохие условия содержания.

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